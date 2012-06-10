Zonguldak'ta arıtma tesisi arızalandı, Kapuz Plajı'na lağım boşaltıldı

Zonguldak’ın en gözde sahillerinden Kapuz Plajı’nın yanı başında denize arıtılmadan boşaltılan kanalizasyon, kirliliğe yol açtı. Hafta sonu plaja akın ederek atık suyla kaplanan bölgeden birkaç yüz metre ileride denize girenler, duruma tepki gösterdi.

Zonguldak’ta deniz sezonunun açılması ile birlikte plajlar doldu. Yöre halkının en çok tercih ettiği sahillerinden Kapuz Plajı’nda ise kanalizasyon sıkıntısı yaşandı. Bölgedeki Yeşil Mahalle ve Kapuz Semti’nin tamamı, Bağlık ve Tepebaşı Mahalleleri’nin bir bölümünün atık suları, Zonguldak Belediyesi’ne ait plaja yaklaşık 300 metre uzaklıktaki noktadan kanalizasyon boruları aracılığıyla denize arıtılmadan boşaltılınca kirlilik oluştu. Çevreye lağım kokusu yayılırken, suyun renginin de değişmesine neden olan atık su, plajda denize girerek serinleme çalışanların tepkisini çekti.

Serinlemek isteyenler, diğer plajlarda da benzer sorunlar görüldüğü için lağım kokusu ve kirliliği hissetmelerine rağmen denize girdiklerini söyledi. Kapuz Plajı Arıtma Tesisi sorumlusu Kemal Karadağ, yaz aylarında arıtma tesisini çalıştırdıklarını, atık suların tesiste arıtılıp derin deşarj yöntemiyle 300 metre açıkta denize boşaltıldığını söyledi. Tesisin uzun süreden bu yana çalışmaması nedeniyle borularda tıkanma meydana geldiğini anlatan Kemal Karadağ, şöyle dedi:

"Dalgıçlar boruların tıkandığı bölgeyi belirledi. Kum dolmuş içine. Kumu atabilmek için basınçlı su veya hava kullanacağız. Birkaç günde sorunun çözüleceğini tahmin ediyoruz. Şu anda plaja gelen atık su da yok. Yani plaja bir zararı yok. Döküldüğü noktada görülüyor sadece. Görüntü çirkinliği veriyor. Atık suyu oraya vermezsem, o zaman arıtma tesisine gelir ve burası taşar. Bu plajın değerini herkes bilmeli. Biz halkımızın her zaman temiz denize girmesi için uğraşıyoruz."

Zonguldak Belediyesi’nin, ’Atıksu Arıtma ve Kanalizasyon’ projesinde sona gelindiği belirtildi. Bu yıl içinde tamamlanması planlanan proje kapsamında inşa edilen arıtma tesisinde, kentin tüm kanalizasyon atıklarının toplanıp arıtılacağı, ardından derin deşarj yöntemiyle 650 metre açıkta denize boşaltılacağı bildirildi.