Zonguldak'ta Akil İnsanlar Heyeti'ne protesto

Akil İnsanlar Karadeniz Bölgesi Heyeti, Zonguldak'a yaptığı ziyaret sırasında bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen grup, kendilerinden bayrak isteyen heyet üyelerinden Bendevi Palandöken'in bu talebini reddetti.

Akil İnsanlar Karadeniz Bölgesi Heyeti, Zonguldak'ta Vali Erol Ayyıldız ile gazeteci meslek örgütlerini ziyaret etti.

Çalışmalarına dün Düzce ve Bolu'dan başlayan Akil İnsanlar Karadeniz Bölgesi Heyeti, ilk olarak Vali Ayyıldız ile makamında görüştü.

Akil İnsanlar Karadeniz Bölgesi Heyet Başkanı Yusuf Şevki Hakyemez, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 30 yıldır devam eden terörle ilgili hükümetin çözüm süreci başlattığını söyledi.

Toplumun temsilcileri olarak süreci desteklediklerini ifade eden Hakyemez, şunları kaydetti:

"Süreci niçin desteklediğimizi illeri ziyaret ederek anlatmaya çalışıyoruz. Bölgedeki insanların görüşlerini ve endişelerini almak istiyoruz. Bunları rapor edip hükümete sunacağız. Burada değişik etkinliklerimiz olacak. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Türkiye bu süreçte çok ciddi bedeller ödedi. Bu sürecin silahlar olmadan demokratik ve siyaset yoluyla çözülmesi daha isabetli olur kanaatindeyiz. Bunun için süreci destekleyerek, gerekçelerini halka anlatmaya çalışacağız.''

Ziyaretin ardından Karadeniz Bölgesi Heyet Başkanı Hakyemez'in yanı sıra Sekreter Fatma Benli, üyeler Oral Çalışlar, Yıldıray Oğur ve Bendevi Palandöken yürüyerek Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne (ZGC) gitti.

Daha sonra bir çay bahçesinin önünden geçen heyete, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Şahin Ören, bağırarak tepki gösterdi.

Palandöken'e bayrağı vermediler

ZGC'deki görüşmenin ardından heyettekiler, Karaelmas Gazeteciler Derneği'ni de ziyaret etti. Dernek ziyareti çıkışında ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilciliği üyesi bir grup, slogan atarak heyeti protesto etti.

Gruptakiler, taşımak için Türk bayrağı isteyen heyet üyelerinden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e ellerindeki bayrakları vermedi.