Zonguldak'ta Afgan, Özbek ve Uygur Türkleri askere gitmek için başvuru yaptı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, Afgan, Özbek ve Uygur Türklerinden oluşan 40 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü katılmak için Askerlik Şubesi\'ne gelerek müracaatta bulundu.

Kent merkezinde toplanan Afgan, Özbek ve Uygur Türklerinden oluşan 40 kişilik grup, otobüsle Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na geldi. Grup, ellerindeki Türk ve kendi ülkelerine ait bayraklarla, askerlik şubesine girerek gönüllü olarak askere alınmaları için müracaatta bulundu. Gruba eşlik eden Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, müracaatın ardından yaptığı açıklamada 5 ay önce Zonguldak\'a gelen mültecilerin gönüllü olarak askere gitmek istediklerini kendilerine ilettiğini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı\'nın Türkiye\'nin bağımsızlık savaşı olduğunu ifade eden Aygün, \"Kardeşlerimiz, Afrin\'deki savaşa gitmek istediklerini, katılmak istediklerini canı gönülden orada şehit olmak, gazi olmak istediler. Bizde kendileriyle istişare yaparak bütün arkadaşlarımızla beraber iyi niyetlerini kabul ettik. Bugün askerlik şubesine geldik. İnşallah alırlar. Çünkü Suriye\'deki savaş Türkiye\'nin bağımsızlık savaşıdır. Bunu bilelim. İnsanlar bunu bilmiyor. Etrafımız Amerikasıyla, İsrailiyle, Almanyasıyla, Hollandasıyla çevrilmiş. İşgal güçleri orayı işgal etmişler. Oradan da bütün niyetleri Türkiye\'mizi PKK, PYD, akla gelen bütün terör örgütleriyle beraber sınırlarımızdan içeri girmek. Sınırlarımızda terörü devam ettirmek ve Türkiye\'yi bölmek, parçalamak. Ama biz Türk milleti olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz. Benim yaşım 65. Ben de müracaat ettim. İnşallah beni de askere alırlar\" dedi.

Afganistan vatandaşı Bozmuhammed Kasemiyan gönüllü olarak askere alınmaları için müracaatlarını yaptıklarını belirterek, \"Biz Afganlar olarak, Afgan Özbek\'i ve Türkleri olarak Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için ve katılmak için toplandık. Sağ olsun büyüklerimiz bize destek verdi. Bizde burada formları doldurarak askere gideceğiz inşallah\" dedi.



FOTOĞRAFLI