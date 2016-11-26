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15 Temmuz Darbe Girişimi

Zonguldak'ta 7 kişiye 'FETÖ'den tutuklandı

‘FETÖ' ile bağlantısı olduğu iddiasıyla kapatılan özel okullarda müdür, öğretmen ve idareci olarak görev yapan 7 kişi tutuklandı

26 Kasım 2016 00:57

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve Ereğli ilçesinde gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında "mühendislerden sorumlu il imamı" olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç edilen öğretmen İ.K. ile ‘FETÖ' ile bağlantısı olduğu iddiasıyla kapatılan özel okullarda müdür, öğretmen ve idareci olarak görev yapan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.

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