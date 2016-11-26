Zonguldak'ta 7 kişiye 'FETÖ'den tutuklandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve Ereğli ilçesinde gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında "mühendislerden sorumlu il imamı" olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç edilen öğretmen İ.K. ile ‘FETÖ' ile bağlantısı olduğu iddiasıyla kapatılan özel okullarda müdür, öğretmen ve idareci olarak görev yapan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.