Zonguldak'ta 61 yıllık köprü çöktü, araçlar suya düştü, 15 kişi kayıp

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi girişinde bulunan 970 metre uzunluğundaki Çaycuma Köprüsü’nün yaklaşık 100 metrelik bölümü çöktü. Yayalar, bir otomobil ve bir minibüs Filyos Çayı'na düştü. Köprünün çöken bölümüyle Filyos Çayı’na düşen otomobildeki 2 kişi şans eseri kurtuldu. Minibüsteki 10 kişi ve köprünün üzerinde yürürken Filyos Çayı'na düşen 5 yaya ile birlikte toplam 15 kişi ise kayıboldu.

Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, Çaycuma İlçesi’nde köprünün çökmesiyle Filyos Çayı’na düşen minibüste 15 kişinin bulunduğunu söyledi.

Güngör, yakınlarının polis ve jandarmaya kayıp başvururusunda bulunduğu 15 kişinin kimliklerinin de belirlendiğini bildirdi. Güngör, kayıp 15 kişiden 10'unun minibüste, diğerlerinin ise yaya olarak köprünün üzerinden yürürken çaya düştüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan talep edilen helikopter de akşam saatlerinde ilçeye geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı yetkililerinin gece Filyos Çayı üzerinde tarama yapmak istediklerini kaydeden Güngör, "Biz helikopterin sabah aramalara katılacağını düşünüyorduk. Ancak helikopter akşamdan geldi ve şu anda çay üzerinde projektör ile tarama yapıyor" dedi.



Belediye Başkanı'nın babası ve yeğeni de kayıp



Çaya düştüğü tahmin edilen minibüste babası ile yeğeninin bulunduğunu söyleyen Çaycuma Belediye Başkanı Ak Parti’li Mithat Gülşen, "’Her an, her dakika burası göçebilir’ diye aklıma da geldi" diyerek ağladı.

1951 yılında yaptırılan ilçenin girişindeki Çaycuma Köprüsü’nün 100 metrelik bölümü saat 16.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Suat Özcan yönetimindeki 67 ZR 077 plakalı otomobil de, köprünün çöken bölümüyle alttaki Filyos Çayı’na düştü. Sürücü Suat Özcan ile yanındaki Seyfi Şener, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kıyıya yüzdü. Özcan ve Şener, hastaneye kaldırılırken, araç yaklaşık 700 metre sürüklendikten sonra çayın sığ bölümünde durdu. Araç, çekiciyle kenara alındı.



Görgü tanıkları: Minibüs düştü



Görgü tanıkları, düşen otomobilin dışında bir minibüs ile bir motosikletin de çaya düştüğünü söyledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, köprünün çöken bölümünden halatla inerek, çayda inceleme yaptı. Ancak ekipler, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle suyun altına bakamadı. Köprünün çöken bölümünün vinçle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayın duyulmasıyla ilçe halkı da olay yerine koştu. Yakınlarına ulaşamayan ve köprünün çöken bölümüyle birlikte Filyos Çayı’na düştüğünü düşünenler büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. İlçeden, Yolgeçen Köyü’ne yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü ile yolcularına ise ulaşılamadı. Olay yerine gelen Çaycuma Belediye Başkanı Ak Parti’li Mithat Gülşen, kayıp minibüste babası Cemal Gülşen ile yeğeni Aziz Gülşen’in de bulunduğunu ve ikisine de ulaşamadıklarını söyledi. "Ah babam ah" diyerek gözyaşlarına boğulan Başkan Gülşen’i, Vali Erol Ayyıldız, Çaycuma Kaymakamı Hasan Yaman, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan ve CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk teselli etmeye çalıştı.



'Çökeceği aklıma gelmişti'



Başkan Gülşen, babasının köyden pazar alışverişi için ilçeye geldiğini, ancak şu ana kadar kendisine ve yeğenine ulaşamadıklarını söyledi. Köprünün 1951 yılında yapıldığını ve eski olduğunu, Karayolları’nın zaman zaman bakım yaptığını anlatan Başkan Gülşen, şöyle konuştu:

"Bir kaç gün önce arkadaşlara, ’Köprüyü boyayalım’ demiştim. Çizgileri yapılacaktı. Siparişleri verildi. Ama, ’her an her dakika burası göçebilir’ diye aklıma da geldi. Çünkü çayda sel vardı. İstanbul’da Boğaz Köprüsü’nden geçerken, ’Burası göçse ne olur?’ diye düşünürdük. Ama burası çöktü. Düşüncemiz gerçek oldu. Olan babama oldu, bize oldu. Takdiri ilahi."



Başkan hastaneye kaldırıldı



Filyos Çayı’ndaki kurtarma çalışmalarını izleyen ve görevlilerden bilgi alan Çaycuma Belediye Başkanı Ak Parti’li Mithat Gülşen, babasına ulaşamamanın üzüntüsüyle gözyaşlarına boğuldu. Ak Parti’li Köksal Toptan ve CHP’li Ali İhsan Köktürk’ün teselli etmeye çalıştığı Başkan Gülşen, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere olay yerindeki ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kayıplarla ilgili Filyos Çayı’ndaki arama çalışmaları sürüyor.