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Yaşam

Zonguldak'ta 6 maden ocağı kapatılacak

Zonguldak'ta havalandırma, alev sızdırmaz malzeme ve gaz izleme sistemi eksiklikleri belirlenen 6 maden ocağının kapatılması kararı alındı.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Zonguldak'ta havalandırma, alev sızdırmaz malzeme ve gaz izleme sistemi eksiklikleri belirlenen 6 maden ocağının kapatılması kararı alındı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Zonguldak Bölge Müdürlüğü müfettişleri, Nisan ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile özel sektöre ait maden ocaklarında denetim yaptı.


Müfettişlerin hazırladığı raporlarda, TTK'da ocakların kapatılmasına neden olacak eksikliğe rastlanmazken, özel işletmelerden Balçınlar, Yanar Elmas, Ofton ve Demir Madencilik'e ait 6 maden ocağının kapatılmasına karar verildi.


TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde patlamanın meydana geldiği alanda da Nisan ayındaki denetimlerde, tahkimat eksikliği konusunun giderilmesi için Yapı-Tek firmasına uyarıda bulunulduğu öğrenildi.


Havalandırma, alev sızdırmaz malzeme kullanımı ve gaz izleme sistemleri gibi önemli eksiklikler tespit edilen özel ocakların sahiplerinin, iş güvenliği önlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili bakanlığa başvurmaları durumunda, kapatma kararının kaldırılabileceği bildirildi. 


Yetkililer, denetimlerin 6 ayda bir yapıldığını, kapatma kararı alınan ocaklarla ilgili valiliğe, emniyete bildirilmek üzere yazı yazıldığını kaydettiler.

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