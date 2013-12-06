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Yaşam

Zonguldak'ta 4 maden işçisi hayatını kaybetti

Zonguldak'daki maden ocağında meydana gelen zehirlenme sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi

06 Aralık 2013 10:46


Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen metan zehirlenmesinde 3 işçi hayatını kaybetti. Diğer bir maden ocağındaki kazada ise 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

"Kara elmas diyarı"ndan yine ölüm haberleri geldi.

Ruhsatsız bir kömür ocağında metan gazı zehirlenmesi yaşandı. İlk bilgilere göre; metan gazından etkilenen 3 işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessessi Gelik Maden Ocağında meydana gelen iş kazasında ise 1 işçi hayatını kaybetti Kazada 1 işçi yaralandı.

 

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