Zonguldak'ta 4 maden işçisi hayatını kaybetti



Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen metan zehirlenmesinde 3 işçi hayatını kaybetti. Diğer bir maden ocağındaki kazada ise 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

"Kara elmas diyarı"ndan yine ölüm haberleri geldi.

Ruhsatsız bir kömür ocağında metan gazı zehirlenmesi yaşandı. İlk bilgilere göre; metan gazından etkilenen 3 işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessessi Gelik Maden Ocağında meydana gelen iş kazasında ise 1 işçi hayatını kaybetti Kazada 1 işçi yaralandı.