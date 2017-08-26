Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü saldırıda tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta geçen hafta otomobille kına gecesinden dönen 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan 20 yaşındaki Erdem A.\'nın ardından ağabeyi Ş.A. ve dayısı M.P. de tutuklandı.

Kumtarla Köyü\'nde geçen 18 Ağustos\'ta, Emre A., kına gecesinden dönen 39 yaşındaki Şeref Akyüz yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırıda Şeref Akyüz, oğlu 14 yaşındaki Uğur Akyüz ve kuzeni 34 yaşındaki Soner Akyüz öldü, komşularının oğlu 19 yaşındaki Tolga Köse ise ağır yaralandı. Gözaltına alınan 20 yaşındaki Erdem A., tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Emre A.\'nın annesi G.A., dayısı M.P. ve ağabeyi Ş.A. da jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.P. ve Ş.A. tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki aile arasında geçen yıl orman arazisinde ağaç kesimi nedeniyle çıkan tartışma sonrası aralarında husumet olduğu iddia edilmişti.