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Zonguldak'ta 3 katlı eski bina yandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kullanılmayan 3 katlı eski binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

30 Eylül 2017 15:10

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kullanılmayan 3 katlı eski binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, bu sabah On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'ndeki 3 katlı eski binanın çatı katında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi çatı katı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları ardından eve giren polis inceleme yaptı. Kontrolde içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangının çıkış nedeninin bulunması için soruşturma başlatıldı.

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