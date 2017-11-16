Zonguldak'ta 19 tutuklu askere FETÖ iddianamesi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 19 sanık hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Karadeniz Bölge Komutanlığı\'nda görevliyken meslekten ihraç edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 19 kişi tutuklandı. Savcılık soruşturması ardından iddianame hazırlandı. 82 sayfalık iddianame ile sanıklar hakkında, \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme\' ve \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 7\'şer yıl 6\'şar aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki darbeci askerler tarafından Karadeniz Bölge Komutanlığı\'na sözde sıkıyönetim direktifi mesajları gönderildiği, darbe girişiminin bastırılmasının ardından bu mesajların toplanarak imha edildiği vurgulandı. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.