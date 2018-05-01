T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkusu (2)

SAADET PARTİSİ'NİN ANARŞİZM SEMBOLLÜ PANKARTI Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı, Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlamalarına katıldı

01 Mayıs 2018 19:57

SAADET PARTİSİ\'NİN ANARŞİZM SEMBOLLÜ PANKARTI
Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı, Zonguldak\'ta 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Saadet Partisi üyelerinin kortejde açtığı anarşizm sembollü \'İşçiyi Yaşat ki Devlet Yaşasın\' pankartı dikkat çekti. Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını söyledi. Bu yıl daha geniş bir katılım gösterdiklerini ve pankartlarının çok ilgi çektiğini ifade eden Püren, şöyle dedi:
\"Pankartımız çok dikkat çekti. Sağ cenahtan 1 Mayıs\'a katılımlar az olduğu için Saadet Partisi olarak geniş katılımımız dikkat çekti. Pankarttaki \'A\'yı aykırılığın \'A\'sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk. Eski Başbakanımız Sayın Erbakan emeğin hakkını bu millete fazlasıyla vermişti. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz sol ve sağ gibi kavramlar gözetmiyoruz bazı arkadaşlar gibi.\"
HALUK LEVENT KONSER VERDİ
Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında konser verdi. Madenci Anıtı önünde konuşmaların ardından sahneye çıkan Haluk Levent, ilk olarak 1 Mayıs şarkısını söyledi. Zonguldak\'ta ve maden işçileriyle bir arada olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Haluk Levent, birbirinden güzel şarkılarıyla izleyenleri coşturdu. Konser ile birlikte Madenci Anıtı önündeki 1 Mayıs kutlamaları sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAADET PARTİSİ ANARŞİZM SEMBOLLÜ PANKARTI Saadet Partisi ZonguldakBaşkanlığı ZonguldakMayısSaadet PartisiYaşatDevlet YaşasınSaadet Partisi ZonguldakTanıtım Başkanı Mehmet PürenBuPürenSağPankarttakiSıradan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24