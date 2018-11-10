Zonguldak'ta, 09.05'te yaşam durdu

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80\'inci yıl dönümünde Zonguldak\'ta törenle anıldı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyan, Valilik çevresindeki cadde ve sokaklarda yürüyenler saygı duruşuna geçti. İş yerlerinde çalışanlar ve araçlarında bulunanlar da dışarıya çıkarak saygı duruşuna katıldı. Caddede temizlik yapan belediye personeli Şafak Arslan (53) da sireni duymasıyla işine ara vererek saygı duruşunda bulundu. Ardından işine devam eden Arslan, \"Biz Atatürk sayesinde bugünlere geldik. Saygı duruşuna bulunmuşuz çok mu?\" dedi. Tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi.

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