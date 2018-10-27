Zonguldaklı vali, Zonguldak'a atandı

Rize Valiliği'nden Zonguldak Valiliği'ne atanan Erdoğan Bektaş'ın Zonguldak doğumlu olması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliği'ne atandı.

İlk ve orta öğretimini Trabzon'un Tonya ilçesinde tamamlayan Bektaş, liseyi Trabzon'da, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Bektaş daha sonra, İstanbul Valiliği kaymakam adaylığı, Söğüt ve Aliağa kaymakam vekillikleri, Mut, Karaçoban, Kurtalan, Osmaneli, Manyas, Söğütlü Kaymakamlığı, Elazığ ve Kırşehir vali yardımcılığı, İnegöl, Üsküdar kaymakamlığı, Muş, Kastamonu, Manisa ve son olarak Rize Valiliği görevlerinde bulundu.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise kararname ile mülkiye başmüfettişi oldu. 1,5 yıldır Zonguldak Valiliği görevinde bulunan Çınar'ın 'Surhay', 'Kördüğüm' ve 'Her şeyi yazamadım' adlı 3 kitabı bulunuyor.