Zonguldak'ın çöp ayıbı bitiyor

Zonguldak'ta 20 yıldır denizin kirlenmesine neden olan belediyeye ait çöp depolama alanı, merkeze bağlı Sofular Köyü'ndeki yeni çöp döküm alanının yapılmasıyla birlikte rehabilite edilecek.



Zonguldak Belediye Başkanı AKP'li Secaattin Gonca, 2 hafta sonra deniz kenarındaki depolama alanına çöp dökülmeyeceğini söyledi. Zonguldak ile Kozlu Beldesi arasındaki sahilde 20 yıldır belediye çöplüğü olarak kullanılan vahşi depolama alanına 2 hafta sonra artık çöp dökülmeyecek.



Kentteki 32 belediye, çöplerini Zonguldak merkeze bağlı Sofular Köyü Tombaklar Mevkiiïnde yapımı tamamlanan ve 3 milyon YTLïye mal olan `Düzenli Katı Depolama Tesisi'ne dökecek. Özellikle yağışlı ve fırtınalı havalarda dalgaların etkisiyle deniz suyuna karışarak, sahillerin ve denizin kirlenmesine yol açan mevcut depolama alanında ise rehabilitasyon çalışması yapılacak. Başkan Gonca, 2 hafta sonra deniz kenarındaki depolama alanına çöp dökümüne izin verilmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu: ``Yıllardır bu alana günde ortalama 120 ton çöp dökülüyordu. Sahil kenarına atılan çöplerin her yağmur yağışında dalgalarla suya karışması sonucu Karadeniz'de ve sahilde kirlilik oluşuyordu. İl genelinde 32 belediyenin 25 yıl süreyle faydalanacağı tesisin inşaatı tamamlandı. Terfi istasyonları oluşturularak burada biriken çöpler periyodik olarak bertaraf tesisine götürülecek. Ayrıca tıbbi atıklar da, yeni çöp alanına götürülerek tesislerde imha edilecek. En geç 15 gün sonra çöp arabalarını sokmayarak Kozlu sahiline çöp döktürmeyeceğiz. Mevcut alan dinlenmeye alınacak ve rehabilitasyon çalışmalarına başlanacak. Böylece çok büyük bir ayıbı ortadan kaldırmış olacağız.''

