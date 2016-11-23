Zonguldak'daki göçükte ölen madencinin oğlu: TTK'ya almadılar, sorumsuz bir madene girdi ve ölüsü çıktı!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi'nde Bektaşlar Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte ölen maden işçisi 41 yaşındaki Mustafa Sarı'nın, 4 yıl önce 8 işçinin öldüğü Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ocağındaki kazadan yaralı kurtulduktan sonra kurumda işe iade talebinin kabul edilmediği ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, 2013'te babası madenden yaralı çıkınca yaşadığı sevinç, 4 yıl sonra acıya dönüşen 17 yaşındaki Doğukan Sarı, "TTK'ya babamı almadılar, fakat 12 kişiyi aldılar. En sonunda böyle sorumsuz bir madene girdi ve ölüsü çıktı" dedi.

7 Ocak 2013'de TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen ve taşeron firmada çalışan 8 işçinin öldüğü metan gazı faciasından yaralı kurtulan maden işçisi Mustafa Sarı, önceki gün Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde Bektaşlar MAdencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybetti. 2013'deki kazada maden ocağı önünde "Babam nerede?" diyerek beklediği babasının yaralı çıkmasıyla sevinç gözyaşları döken Doğukan Sarı, 4 yıl sonraki göçükte babasını kaybedince yıkıldı.

TTK'da işe iade talebi reddedilmiş

2013'deki kazadan sonra Eylül 2014'te sözleşme süresi dolunca kurum ile ilişiği kesilen taşeron firmada çalışan işçilerden 12'si, TTK aleyhine açtıkları işe iade davasını kazanıp kurumda iş başı yaptı. Mustafa Sarı da geçen 14 Temmuz'da TTK Hukuk Müşavirliği'ne dilekçe ile başvurup, mahkemenin 12 arkadaşı için verdiği işe iade kararını emsal göstererek kurumda işe iadesini talep etti.

TTK Hukuk Müşavirliği ise 10 gün önce 11 Kasım'da Mustafa Sarı'ya gönderdiği yazıda, talebinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildirildiği ve bakanlığın, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımlarının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrası gereğince yapılması gerektiği yönündeki cevap yazısı gereği talebinin reddedildiği bildirildi.

"Sorumsuz bir madene girdi, ölüsü çıktı"

Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Doğukan Sarı, "O kazayı yaşadığı halde TTK'ya babamı almadılar. En sonunda böyle sorumsuz bir madene girdi ve ölüsü çıktı. 'Ocaktan su geliyor' diyordu babam. Ben ilk başlarda 'çalışma' diyordum ama ben de olayın ciddiyetini kavradığım için sonra bir şey demedim. Desem de dinlemezdi zaten. Bizim için giriyordu ocağa. Başkası o ocakta kalsa, ölümle burun buruna gelse girmez. O korkuyu yaşadığı halde tekrar girdi ama bu sefer çıkamadı" dedi.

Kurtarma çalışmaları sırasında umudunu kaybetmediğini anlatan Doğukan Sarı, "Benim umudum vardı. Orada ocak başında soba başında ısınıyorlardı. Ben 'Isınmayacağım, dışarıda bekleyeceğim' dedim. 'Babam çıkacak ve beraber ısınacağız' dedim. En sonunda ölüsü çıktı. Babam ilk maaşını almıştı. Bir gün önce yatırmışlar ama çekemedi ilk maaşını" diye konuştu.

Babasının emekliliğine 1 yılı olduğunu ifade eden Sarı, "En azından emekli olup ek iş yaparım, diyordu. Nasip olmadı emeklilik. Metan gazı kazasından sonra inşaatlarda çalıştı. Sonra yine madene girdi. Babamı morgda gördüm. Öptüm, sarıldım ama çare değil, doyamıyorum işte. Ben okuluma da devam edeceğim. Bu psikolojiyle nasıl okunur bilmiyorum ama bırakmayacağım, devam edeceğim" dedi.