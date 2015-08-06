Zonguldak'a yapılması planlanan 4. termik santrale izin çıkmadı!

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı ve Muslu beldelerine kurulması planlanan termik santral kurulum projesi çerçevesinde düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, bölge halkının sert tepkisi üzerine yapılamadı. "Bilgilendirme istemiyoruz, yaşayarak santrallerin zararlı etkileri hakkında yeterince bilgiye sahip olduk" diyen vatandaşlar, ÇED raporunun gerçekleşmemesi yönünde görüş beyan etti.

Çatalağzı beldesinde 2010 yılında 160 ve bin 300 megavatlık 2 termik santral kuran Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, bin 300 megavatlık 3'üncü termik santralinin 2016'da faaliyete geçmesi hedefleniyor. 1946 yılında Türkiye'nin 2'nci büyük termik santrali olarak kurulan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'ni (ÇATES) geçen yıl devletten 350 milyon dolara alan Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 660 megavatlık 2'nci üniteyi kurmak için başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başvuruyu kabul etti ve ÇATES-2'nin ÇED süreci başladı. Çatalağzı ve Muslu beldelerinde yapılmak istenen yeni termik santraller için ÇED toplantısı, vatandaşların protesto etmesi nedeniyle yapılamadı.

Muslu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Şube Müdürü Hakan Farizoğlu, bölge halkı ve CHP'den 19 milletvekili katıldı. Belde halkı, bölgedeki mevcut termik santrallerle zehir solurken, yenilerinin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Bakanlık adına toplantıya katılan şube müdürü Hakan Farizoğlu, ÇED raporu hakkında bilgi vermek için toplantı yapılacağını belirtti. Vatandaşlar ıslık ve düdük çalarak toplantıyı yaptırmayacaklarını kaydetti. Vatandaşa destek olmak için gelen milletvekilleri ve belediye başkanları bunun üzerine Farizoğlu’yla görüşmek için toplantı salonuna girdi. Salona vatandaşlar ve gazeteciler alınmadı. Bu sırada arbede yaşandı.

Yapılan toplantıda, bakanlık yetkilileri, toplantının yapılmadığına dair tutanak tuttu. Daha sonra salona alınan vatandaşlara tutanak okundu. Buna göre ÇED toplantısı yapılmadığına dair tutanağın ilgili bakanlığa gönderileceği kaydedildi. Vatandaşlar bu karara alkışlarla karşılık verdi.