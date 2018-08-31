T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'a şehit ateşi düştü (3)

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIM DUYGULANDIRDI Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın, Instagram hesabından 6 Temmuz'da paylaştığı video görenleri duygulandırdı

31 Ağustos 2018 19:31

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIM DUYGULANDIRDI
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın, Instagram hesabından 6 Temmuz\'da paylaştığı video görenleri duygulandırdı. Osman Öztunç\'un \'Şehitler Ölmez\' türküsü eşliğindeki 7 saniyelik videoda otomobilinden inen Recep Turan\'ın görüntüsü, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.
Görüntülerde, şehit Recep Turan\'ın açtığı aracın bagaj kapısında Türk bayrağı asılı olduğu görülüyor. Videonun altına yorum yapan birçok kişi, Şehit Recep Turan\'a Allah\'tan rahmet diledi.
Şehit Turan\'ın silahlarla yaptığı çalışmanın yer aldığı video da büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIM DUYGULANDIRDI Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan InstagramTemmuzOsmanRecep TuranGörüntülerdeşehit Recep TuranTürkVideonunRecep Turan AllahTuranFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24