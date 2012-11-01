Zonguldak Valiliği okul önünde beklenmesini yasakladı

Zonguldak Valiliği, öğrencileri, okul içi ve okul dışı zararlı alışkanlıklardan, okul çevresinden gelebilecek her türlü tehditten korumak amacıyla okulla ilgisi olmayan kişilerin, eğitim kurumlarının çevresinde, yakınında geliş- gidiş güzergahlarında beklemesini, gezinmesini yasakladı.

İl İdaresi Kanunu gereği Vali Erol Ayyıldız imzalı karar uyarınca okulların çevresinde önlemlerini artıran polis, Ticaret Meslek Lisesi önünde bekleyen 18 yaşındaki O.R.’ye 169 lira idari para cezası uyguladı.

İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasını düzenleyen İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesi uyarınca Vali Erol Ayyıldız imzasını taşıyan 18 Ekim tarihli, ’Eğitim Öğretim Kurumları Çevresinde Bulunan ve Rahatsızlık Veren Satıcıların, Kişi ya da Toplulukların Men Edilmesine İlişkin Emir’, İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri’ne gönderildi.

Emirde, öğrencileri okul içi ve okul dışı tüm zararlı alışkanlıklardan, okul çevresinden gelebilecek her türlü tehditlerden koruyabilmek, velilerin çocuklarını huzur içinde okula gönderebilmelerini sağlamak amacıyla; öğrencilere karşı suç işleme hazırlığında olanlara (uyuşturucu ve çeteleşmeler), öğrencilere alkol ve sigara satışı yapanlara, çocuklara yönelik meydana gelebilecek yaralama, cinayet, yağma, hırsızlık, kapkaç, cinsel taciz olaylarına, okul ile ilgisi olmayan, öğrencileri rahatsız eden kişilere ve çocukların suça sürüklenmesine karşı önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.

Okul çevresinde beklemek, gezinmek yasak

Zonguldak il sınırları içindeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarını kapsayan emirde şöyle denildi:

"Okulla hiçbir şekilde ilişiği olmayan, okulda bir yakını olsa bile bunu bahane ederek suistimal eden, okul içinde, bina ve bahçe çevresinde, görünür konumda olmasa bile eğitim-öğretim kurumlarının yakınında, geliş-gidiş güzergahlarında bekleyen, gezinen, bunu alışkanlık haline getiren, dolayısıyla öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi üzerinde olumsuz baskı oluşturarak eğitim ve öğretimin sağlıklı yapılmasını dolaylı da olsa engelleyen şahısların, toplulukların ve açıkta satış yapan herhangi bir belgesi olmayan satıcıların, eğitim-öğretimin devam ettiği günlerde ve saatlerde, öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde okul çevresinde beklemesi, gezinmesi ve bulunması yasaktır."

Söz konusu emirde, alınan karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun, ’Emre itaatsizliği’ düzenleyen 32’nci maddesi uyarınca cezai işlem yapılması istendi.

Okul önünde bekleyene 169 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, Çocuk Şubesi ve Yunus ekipleri, emir gereği okulların önünde denetimlerini artırdı. Dün, okullar bölgesi olarak bilinen Fener Semti’nde okulların çıkış saatinde uygulama yapan ekipler, Ticaret Meslek Lisesi önünde şüpheli gördükleri kişiler üzerinde kimlik kontrolü yapıp, araçları aradı. Lisede öğrenci olmadığı halde ve uyarmalarına rağmen okul önünde bekleyen 18 yaşındaki O.R., ekip otosuyla Çocuk Şubesi’ne götürüldü. O.R.’ye, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 169 lira para cezası uygulandı.

Polisler, Ticaret Meslek Lisesi’nin yanında Fener Anadolu, Endüstri Meslek ve Kız Meslek Liseleri ile Fener ve Yayla İköğretim Okullarının da bulunduğu Fener Semti’nde çalılık alanları ve deniz kenarındaki kayalıkları kontrol etti. Kayalıklarda oturan öğrenciler ve diğer kişilerin üzerini arayıp, kimliklerini kontrol eden ekipler, uygunsuz hal ve davranışlarda bulunanları uyardı. Ekipler, çevredeki tekel büfeleri ile kafeleri de öğrencilere sigara ve alkol satışı yapılıp yapılmadığı konusunda kontrol etti.

Vali: İyi bir eğitim öğretim için

Vali Erol Ayyıldız, bu konuda İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri olduğunu, bu genelgeler kapsamında alınan bir karar olduğunu söyledi. Vali Ayyıldız, kararın altyapısının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili genelgelere göre hazırlandığını belirtti. Vali Ayyıldız, "Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bakanlıktan gelen genelge ve emirler var. Çocuklarımız her şeyden önemli. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin koruyup kollanması, iyi bir eğitim öğretim geçirilmesi için alınan bir karar" dedi.