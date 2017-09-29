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Zonguldak tarım fuarında 8 kiloluk taş fırın ekmeği

Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde düzenlenen 'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 8 kiloluk dev taş fırın ekmekleri satışa çıkarıldı

29 Eylül 2017 17:43

Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde düzenlenen \'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nda, 8 kiloluk dev taş fırın ekmekleri satışa çıkarıldı.
Bu yıl 2\'ncisi düzenlenen fuarda, Türkiye\'nin birçok yerinden 105 firma stant açtı. Trabzon\'dan gelen ekmek ustası Salih Dereli, stantta Trabzon\'un meşhur Vakfıkebir taş fırın ekmeğini satışa çıkardı. 8 kiloluk taş fırın ekmekleri kilosu 8 liradan verildi. Salih Dereli, Trabzon\'un taş fırın ekmeğinin meşhur olduğunu söyleyerek, \"Bu ekmeğin özelliği suyu, odunu, unu, mayası, şekli ve ağırlığındadır. Ekmeği bütün olarak 65 liradan satıyoruz. Ama takdir edersiniz ki çok büyük olduğu için dilimleyerek kilo ile veriyoruz. Kilosu 8 lira olan ekmek oldukça ilgi görüyor\" dedi.

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