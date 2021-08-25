Zonguldak’taki cami inşaatına hilafet bayrağı asıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaptırılan Kavaklık Camisi’nin inşaatına hilafet bayrağı asıldı. Şikâyet üzerine Kaymakamlık, bayrağın kaldırılması için ilçe müftülüğüne talimat verdi.

Yapımına geçen yıl başlanan Kavaklık Camii projesi bünyesinde iki adet lojman, iki adet Kur’an kursu, toplantı salonu ve gençlik merkezi barındırıyor. Hayırsever yurttaşların katkısıyla devam eden cami inşaatına Türk bayrağının asılı bulunduğu direğin yanına daha uzun bir direk dikilerek hilafet bayrağı asıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, duruma tepki gösteren ilçe sakinleri Kozlu Kaymakamlığı’na başvurarak şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Kaymakamlık hilafet bayrağının kaldırılması için ilçe müftülüğüne talimat verdi.

Bayrağın kaldırılmaması üzerine sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar hilafet bayrağının kaldırılması için kampanya başlattı.