Zonguldak'ta yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı tahmini sebebiyle, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte 14 Şubat'tan itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün yapılan toplantısında buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün ertelenmesine karar verildi.

Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda, bu süre içinde uzaktan eğitime devam edilecek.