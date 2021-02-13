T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Zonguldak'ta yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

13 Şubat 2021 18:00

Zonguldak'ta, 15 Şubat günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi.

Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı tahmini sebebiyle, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte 14 Şubat'tan itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün yapılan toplantısında buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün ertelenmesine karar verildi.

Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda, bu süre içinde uzaktan eğitime devam edilecek.

 

zonguldakzonguldak okullarzonguldak okul tatilyüz yüze eğitimokul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24