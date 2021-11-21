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Ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Ekipler, kopan başı bulmak için çevrede arama yapıyor

21 Kasım 2021 20:39

 Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, başı kopmuş erkek cesediyle karşılaştı. Yaptıkları incelemede, cesedin Mustafa Keleş'e (70) ait olduğunu belirleyen ekipler, kopan başı bulmak için çevrede arama yapıyor.

Köylülerin ifadesine de başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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