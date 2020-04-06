Zonguldak'ta Koronavirüs tedbirleri; ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ilde ilçeler arasındaki geçişlerin de bu gece saat 24.00'den itibaren sınırlandırılacağını açıkladı.

Bektaş, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası Koronavirüs salgınına yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Bektaş, bütün gayretlere rağmen bazı ilçelerdeki ana bulvarlarda hareketliğin istedikleri düzeyde azalmadığını söyledi. “Bunu yakalayamadığımız sürece bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyorum” diyen Bektaş, şöyle devam etti:

“Bizim bilim kurulumuzun da tek istediği şey izolasyon. Bunu yapamadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunu gerçekleştirmek üzere bu gece 00.00’dan başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık. Yani Düzce’ye, Bartın’a girerken ya da çıkarken hangi şartlar aranacaksa, Ereğli’den Zonguldak’a gelirken ya da Devrek’ten Zonguldak’a gelirken aynı şartlar aranacak.”

Geçen hafta çarşamba ve cumartesi pazarlarını kapattıklarını da hatırlatan Bektaş, “Pandemi Kurulumuz il genelinde bütün pazarların 14 gün süreyle kapatılmasına karar verdi. Artık bugünden itibaren şehir sınırları içerisinde 14 gün süreyle pazarları açmayacağız” dedi.

Pazarcıların bir bölümünün seyyar olarak satış yapmasına izin verileceğini aktaran Bektaş, “Bunun yerine belediyeler, pazarcı esnafının bir kısmını yetkilendirerek mahallelerde, sokaklarda, caddelerde araçlarıyla seyyar pazarcılık yapmalarına imkan tanınıyor. Pazarcı esnafı halkın ayağına gidecek. Bu şekilde daha az bulaşma ihtimaline kavuşmak istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan’da, Koronavirüsü nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş-çıkışların yasaklandığını açıklamıştı.