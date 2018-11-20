T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 7 kişi gözaltına alındı

20 Kasım 2018 15:05

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 7 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanarak, haberleşen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHAZONGULDAKFETÖPDYZonguldak Cumhuriyet BaşsavcılığıSilahlı Kuvvetleri TSKEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleZonguldakOperasyonlarda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24