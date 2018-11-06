Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

ZONGUKDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\' kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir\'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, A.B, İ.E. ve F.N.Z. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A. ile İ.E. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.