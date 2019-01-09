Zonguldak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\'u kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan 8 şüpheliden 4\'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak, Osmaniye ve Karabük\'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu S.M, A.K, N.Ç, M.M, H.Y, B.A, T.A. ve M.K.’yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Y., B.A., T.A. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.