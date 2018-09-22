Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 0-1

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Birtan Yavuz (xx), Mehmet Akıncık (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) - Kemal (x) (Dk.65 Cömert x), Ercan (x) (Dk.60 Hüseyin x), Kamil (xx), Okan Duran (x), Gencay (xx), Mert (x) (Dk.76 Onur Uslucan x), Emre (xx), Onur (xx), Turan (xx), Okan Eken (x)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx) - Samet (xx), Aykut (xx), Benhur (xx) (Dk.89 Feridun), Sercan (xx) (Dk.68 Harun x), Can (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk.82 Ömer), Cebrail (xx), Emre (xx), Onur (xx), Fevzi (xx)

GOL: Dk. 53 Emre (Şanlıurfaspor)

SARI KART: Okan Duran, Kamil, Ercan, Emre, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor), Sercan, Emre, Halil İbrahim (Şanlırufaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Şanlıurfaspor\'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan öne çıkan dakikalar şöyle;

12\'nci dakikada sağ kanattan konuk ekibin geliştirdiği atakta Sercan\'ın ceza sahası içine gönderdiği topa Onur vurmak istedi. Kaleci Sinan topu güçlükle çeldi.

30\'uncu dakikada konuk ekipten Halil İbrahim\'in sağ kanattan kullandığı kornerde Aykut\'un kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.

37\'nci dakikada orta sahada Kamil\'in ıskalamasıyla Benhur, topa vurmaya çalıştı. Bu sırada kalesinden çıkan kaleci Sinan topu son anda uzaklaştırdı.

44\'üncü dakikada ceza sahası içinde Kamil\'in Benhur\'a yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı düdüğünü çaldı. Sercan\'ın kullandığı penaltıda, kalenin sağına giden topu kaleci Sinan iki hamlede kurtardı.

47\'nci dakikada Onur sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde oluşan tehlikeli pozisyonda Kamil topa vuramayınca defans uzaklaştırdı.

53\'üncü dakika sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Emre\'nin vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

58\'nci dakikada Onur\'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, üstten auta çıktı.

60\'ncı dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Turan\'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

90\'ıncı dakikada Harun\'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Can\'ın vuruşunda top, kalecide kaldı.

Karşılaşma, Şanlıurfaspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)