Zonguldak Kömürspor, 3 bin 684 şehit madencinin ismiyle sahaya çıkacak

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor\'un futbolcuları, yeni sezonda kömür ocaklarında hayatını kaybeden 3 bin 684 maden şehidinin isminin yazılı olduğu formalarla sahaya çıkacak. Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, satışa çıkarılacak formalardan elde edilecek gelirden şehit madencilerin ailelerine destek vereceklerini söyledi.

Yerin metrelerce altında taşkömürü üretimi nedeniyle \'emeğin başkenti\' olarak bilinen Zonguldak’ta, 1875’ten bugüne özel ve kamu kurumunda hayatını kaybeden 3 bin 684 maden şehidinin adı Zonguldak Kömürspor formalarına yazıldı. Özel formalar, Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, takım kaptanı Mert Caymaz ve diğer futbolcular tarafından basına tanıtıldı.

Başkan Süleyman Caner, ilk etapta 300 adet basılan formaların 50 TL\'den satışa çıkarılacağını, forma başına 2 TL\'nin Şehit Madenciler Derneği’ne katkı olarak verileceğini söyledi. Futbolcuların ilk maça da bu formayla çıkacağını ifade eden Caner, şöyle dedi:

\"Yeni sezonda giyeceğimiz formaların üzerinde madende şehit olan kardeşlerimizin isimleri yazılı olan formadır. 5 ayrı formada toplam 3 bin 684 maden şehidimizin ismini yazdık. Zonguldakspor yararına çıkaracağımız bu formalar, halkımız ve taraftarımız tarafından yeterli ilgi görmesini umuyoruz. Hem kulüp kazanır hem de 2 TL\'si madende şehit olan kardeşlerimizin ailelerine bağış olarak gider. İnşallah bu projede başarılı oluruz. Camianın bu formalara ilgi göstermesini bekliyoruz.\"

KAPTAN CAYMAZ: ZONGULDAKLI OLARAK BU FİKİRDEN GURUR DUYDUM

Zonguldak Kömürspor takımı kaptanı Mert Caymaz kendi ailesinin de madenci olduğunu, projenin kendisini gururlandırdığını söyleyerek, \"Zonguldaklı olarak bu fikirden gurur duydum. Yapılacaksa bizim yapmamız gerekirdi. Nihayetinde yaptık ve çok güzel oldu. Zonguldak’ta olup da madenci tanıdığı akrabası olmayan yoktur. Başkanımızın dediği gibi şehit ailelerine de destek katkı gidecek. Gereken ilgiyi da taraftarlarımız gösterecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.



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