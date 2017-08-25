Zonguldak Kömürspor 3 bin 684 şehit madencinin ismiyle sahaya çıkacak

İkinci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, yeni sezonda kömür ocaklarında hayatını kaybeden 3 bin 684 maden şehidinin isminin yazılı olduğu formalarla sahaya çıkacak. Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, formalardan elde edilecek olan gelirden şehit madencilerin ailelerine destek vereceklerini söyledi.

Yerin metrelerce altında taşkömürü üretimi nedeniyle emeğin başkenti olarak bilinen Zonguldak\'ta, 1875\'ten bugüne özel ve kamu kurumunda hayatını kaybeden 3 bin 684 maden şehidinin adı Zonguldak Kömürspor formalarına yazıldı. Özel formalar, Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, takım kaptanı Mert Caymaz ve diğer futbolcular tarafından basına tanıtıldı. Başkan Süleyman Caner, ilk etapta 300 adet basılan formaların 50 liradan satışa çıkarılacağını, forma başına 2 lirasının Şehit Madenciler Derneği\'ne katkı olarak verileceğini söyledi. Futbolcularında ilk maça bu formayla çıkacağını ifade eden Caner, şöyle dedi:

\"Yeni sezonda giyeceğimiz formaların üzerlerine madende şehit olan madenci kardeşlerimizin isimleri yazılı olan formadır. Bir formada 700 maden şehidimizin ismi var. 5 formada toplam 3 bin 684 maden şehidimizin ismini yazdık. Zonguldakspor yararına çıkaracağımız bu formalar, halkımız ve taraftarımız tarafından yeterli ilgi görmesini umuyoruz. Hem kulüp kazanır hem de 2 lirası madende şehit olan kardeşlerimizin ailelerine bağış olarak gider. İnşallah bu projede başarılı oluruz. Camianın bu formalara ilgi göstermesini bekliyoruz.\"

KAPTAN CAYMAZ: \'ZONGULDAKLI OLARAK BU FİKİRDEN GURUR DUYDUM\'

Zonguldak Kömürspor takımı kaptanı Mert Caymaz kendi ailesinin de madenci olduğunu, projenin kendisini gururlandırdığını söyleyerek, \"Zonguldaklı olarak bu fikirden gurur duydum. Yapılacaksa bizim yapmamız gerekirdi. Nihayetinde yaptık ve çok güzel oldu. Zonguldak\'ta olup da madenci tanıdığı akrabası olmayan yoktur. Başkanımızın dediği gibi şehit ailelerine de destek katkı gidecek. Gereken ilgiyi da taraftarlarımız gösterecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Süleyman Caner\'in açıklamaları

-Formaların tanıtımı

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-ZONGULDAK,(DHA)