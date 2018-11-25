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Zonguldak Kömürspor - Tarsus İdman Yurdu: 0-2

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Alper Oran  (xx), Hidayet Zeybek (xx),Arif Dilmeç (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Kemal (xx), Şevket (x) (Dk

25 Kasım 2018 19:50

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Alper Oran  (xx), Hidayet Zeybek (xx),Arif Dilmeç (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Kemal (xx), Şevket (x) (Dk.57 Okan Eken x), Kamil (x)(Dk. 70 Cömert x), Okan (x), Berkan (x) (Dk.65 Gencay x), Hüseyin (x), Turan (xx), Onur (x), Emre (xx), Mustafa Tahir (x)
TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xx)- Abdurrahman (xx), Gökhan (xx) (Dk.76 Onur x), Okan (xx), Yasin (x), Nurullah (xx) (Dk 71 Sefa x), Emir Can (xx), Mert (xx), Onur (xx), Mustafa (xx) (Dk.60 Samet xx), Cemil (xx)
GOL: Dk.26 Emir Can, Dk. 74 Samet (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KART: Şevket,  Berkan (Zonguldak Kömürspor) - Gökhan (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Tarsus İdman Yurdu\'na 2-0 mağlup oldu.

15\'inci dakikada Onur Eriş\'in ceza sahası içinde boş pozisyondaki vuruşunda top kalecide kaldı.
17\'nci dakikada konuk ekipten Mustafa\'nın vuruşunda top defanstan geri döndü.
26\'ncı dakikada ceza sahası içine taşıdığı topla defansı geçen Emircan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
74\'ncü dakika Samet Eker\'in sert ve düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Tarsus İdman Yurdu, Zolguldak Kömürspor\'u 2-0 mağlup etti.

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