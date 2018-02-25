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Zonguldak Kömürspor - Silivrispor: 2-0

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Nurettin Taşkesen xx), Cankut Gönenç (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal(xx), Ercan (xx), Kamil (xx), Okan (xxx)(Dk 80 Reşo), Hasan (xx), Uğur (xxx), Mert (xx), Must

25 Şubat 2018 18:39


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Nurettin Taşkesen xx), Cankut Gönenç (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal(xx), Ercan (xx), Kamil (xx), Okan (xxx)(Dk 80 Reşo), Hasan (xx), Uğur (xxx), Mert (xx), Mustafa (xx)(Dk.71 Furkan x), Onur (xxx)(Dk.90 Semih), Hüseyin (xx)
SİLİVRİSPOR: Ethem (x)- Güray (xx), Ali (x), Serkan (x), Eşref (x), Yunus (xx), Tolgahan (xx)(Dk.86 Orhan), Barış (xx), Tufan (xx), Furkan (xx), Ramazan (xx)(Dk.66 Muhammed x)
GOL: Dk.62 Okan, Dk.72 Onur (Zonguldak Kömürspor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Furkan (Zonguldak Kömürspor)
SARI KART: Serkan (Silivrispor), Mert (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Silivrispor\'u 2-0 yendi.
36\'ncı dakikada Ercan\'ın sert vuruşunda kaleci Ethem topu güçlükle kornere çeldi.
37\'nci dakikada Onur\'un kornerden ceza sahası içinde gönderdiği topa Okan kafa vurdu. Kaleci Ethem topu güçlükle çeldi.
42\'nci dakikada Onur\'un kullandığı kornerde Kamil\'in ceza sahası içinde kafayla vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.
57\'nci dakikada Uğur\'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonda topu defans uzaklaştırdı.
62\'nci dakikada Okan\'ın ceza sahası içinde vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
72\'nci dakikada Onur\'un ceza sahasının solundan aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma Zonguldak Kömürspor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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