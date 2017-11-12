Zonguldak Kömürspor - Pendikspor: 2-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) -

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: R.Alkım Aksoy (xx), Togla Dede (xxx), Emre Doğdu (xxx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx)- Ercan (xx), Kamil (xxx), Şevket (xx), Okan Eken (xxx), Onur (xxx)(Dk 90 Ertan x), Hüseyin (xx), Cem (xx)(Dk 75 Ali Kemal x), Reşo(xx), Semih (xx)(Dk 89 Cömert x), Mert(xxx)

PENDİKSPOR: Mehmet (xx)- Süheyl (xx), Fatih (x), Yaser (xx), Mehmet (x), Ramiz (xxx), Erdinç (xx)(Dk 46 Emre xx), Erol (xx), Emre (x)(Dk 78 Zeki x) , Azad (xx)(Dk 84 Taha x), Onur (xx)

GOLLER: Dk. 54 Kamil, Dk 60 Onur (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Okan (Zonguldak Kömürspor) , Onur Karakabak (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta ilk kez 3 bin 684 maden şehidinin isminin yazılı olduğu formalarla sahaya çıkan Zonguldak Kömürspor, sahasında Pendikspor\'u 2-0 yendi.

4\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Cem Sultan\'un pasında Semih\'in ceza sahası dışından şutunu kaleci güçlükle kornere attı.

22\'nci dakikada Onur Eriş\'in ceza sahası içinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

28\'İnci dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Onur\'un ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta çıktık.

44\'üncü konuk ekipten Mehmet\'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top defanstan döndü.

54\'üncü dakikada Onur\'un kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Kamil topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

60\'Incı dakika ceza sahası içinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

84\'üncü dakikada Onur\'un sol kanattan ortasında Okan\'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, Zonguldak Kömürspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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