Zonguldak Kömürspor - Etimesgut Belediyespor: 3-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Caner Eroğlu (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Cömert (xx), Şevket (xx), Okan (xx), Kamil (xx), Mert (xx), Hüseyin (xx), Emre (xx), Mustafa Tahir (xx)(Dk.78 Rıdvan), Onur (xx)(Dk.87 İsmail), Turan (xx)(Dk.73 Gencay)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx)- Sabri (x), Ahmet Kaan (x), Burak (xx), Eyüpcan (x), Erçin (xx), Batuhan (xx), Samet (x), Akın (xx)(Dk.85 Caner), Mehmet (xx)(Dk.75 Emre x), Fuat (x)(Dk.73 İbrahim x)
GOLLER: Dk.26 Kamil, Dk. 60 Onur, Dk.67 Okan (Zonguldak Kömürspor), Dk.21 Burak (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Turan, Mert, Sinan (Zonguldak Kömürspor) - Burak, Fuat, Mehmet (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Etimesgut Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti.
21\'inci dakikada ceza sahası dışında evsahibi takımı oyuncusundan topu kapan Burak\'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
26\'ncı dakikada sağ kanattan Onur\'un kullandığı korner atışında Kamil\'in kafa vuruşunda ağlarla buluşan top skoru eşitledi: 1-1.
58\'inci dakikada konuk takımın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde Fuat\'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60\'ıncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Onur Eriş, kalecinin yanından evsahibi takımı öne geçiren golü attı: 2-1
67\'nci dakikada sağ kanattan Hüseyin\'in kullandığı kornerde Okan\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)