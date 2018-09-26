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Spor

Zonguldak Kömürspor - Bayrampaşa: 4-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Yusuf Doğan (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Ercan (xx), Cömert (xx)(Dk

26 Eylül 2018 20:27

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Yusuf Doğan (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Ercan (xx), Cömert (xx)(Dk. 64 İsmail xx), Berkan (xx), Hüseyin (xxx), Mustafa (xx)(Dk. 77 Kaan xx), Şevket (xx), Onur (x)(Dk.37 Turan xx), Emre (xxx), Mert (xx), Okan (xxx)
BAYRAMPAŞA: Sercan (x)- Kenan (xx), Sefa (x), Güray (xx), Süleyman (x), Hamit (x)(Dk. 61 İsmail x), Şamil (xx), Hakan (xx), Ahmet Güney (xx)(Dk.62 İbrahim Can x), Ahmet Arı (xx)(Dk.70 Sercan x), Hamza (xx)
GOL: Dk.43 Turan, Dk.46 Emre, Dk.58 Okan, Dk.75 İsmail (Zonguldak Kömürspor) - Dk.80 Hakan (Bayrampaşa)
SARI KART: Turan (Zonguldak Kömürspor) - Süleyman, Güray (Bayrampaşa)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü turunda Zonguldak Kömürspor, sahasında Bayrampaşa\'yı 4-1 yenerek üst tura yükseldi.

43\'üncü dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine gönderilen topa Turan yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
46\'ncı dakikada Hüseyin\'in kullandığı kornerden gelen topa yükselen Emre, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
58\'inci dakikada Hüseyin\'in kullandığı kornerden gelen topa yükselen Okan, topu kafayla ağlara gönderdi: 3-0.
75\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İsmail, skoru 4-0 yaptı.
80\'inci dakikada konuk takımdan Hakan\'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.
Karşılaşma, Zonguldak Kömürspor\'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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