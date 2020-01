Zonguldak Kömürspor - Bandırmaspor: 2-0

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

STAT: Kemal Köksal Stadyumu

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu(xxx), Mustafa Han(xxx), Ersin Erbay(xxx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören(xxx)- Kamil İçer(xxx), Şevket Güngör(xxx), Hasan Küçük(xxxx); Okan Eken(xxxx), Onur Eriş(xxx)(Dk.89 Cömert Kandemir(xx), Hüseyin Yılmaz(xxx), Reşo Akın(xxx), Semih Beyaz(xx)(Dk. 74 Ali Kemal Özkan xxx),Mert Caymaz(xxx), Okan Duran(xxx)

BANDIRMASPOR: Ali Türkan(xx), Oğulcan Şahin(xx), Birhan Vatansever(xxx), Davud Deniz Kılınç(xxx), Mesut Saray(xx)(Dk.74 Fatih Kıran xx),Haluk Türkeri (xx)(Dk.23 Üstün Bilgi xx), Özgür Çelik(xxx), Berkay Can Değirmencioğlu(xxx), Hüseyin Altuğ Taş(xx), Oğuzhan Kayar(xx)(Dk. 46 Adem Koçak xx), Bahri Can Avcı(xxx)

GOLLER: Dk. 74 Hasan Küçük, Dk. 90 Okan Eken(Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Okan Duran, Ali Kemal Özkan (Zonguldak Kömürspor), Bahri Can (Bandırmaspor)

İKİNCİ Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Bandırmaspor’u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 74\'üncü dakikada Hasan Küçük, 90\'ıncı dakikada Okan Eken attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9\'uncu dakikada Bandırmaspor\'un köşe vuruşunda Bahri Can kafayı vurdu top az farkla dışarı çıktı.

19\'uncu dakikada ev sahibi ekipte kaleci ile karşı karşıya kalan Onur Eriş\'in vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Zonguldak Kömürspor net pozisyonları gole çeviremedi ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın 74’üncü dakikasında sol kanattan gelişen atakta Hasan Küçük’ün ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu.1-0

84\'üncü dakikada Bandırmaspor’un atağında topu kapan Ali Kemal Özkan takımını kontra atağa kaldırdı. Özkan’ın pasının ardından topla buluşan Okan Eken, topu ağlara gönderdi .2-0

FOTOĞRAFLI