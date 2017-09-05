Zonguldak, kömüre alternatif tarım ve hayvancılığı hedefliyor

Durmuş SEVİNDİK/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Başkanı Metin Demir, kentte maden sektörüne alternatif tarım ve hayvancılıkla ilgili Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurarak yatırım alanları hedeflediklerini söyledi.

ZTSO Başkanı Metin Demir, Zonguldak’ın 170 yıllık bir madencilik kültürüne sahip olduğunu, son 20-25 yıldır dünyadaki ticaretin hızlanması ve gelişmesi nedeniyle madencilik sektörünün 1960-1970’li yıllardaki kadar stratejik öneme sahip olmadığını söyledi. Demir, madenciliğin eskisi kadar katma değer üreten karlı bir sektör olmaktan da gün geçtikçe geriye gittiğini, buna bağlı olarak bölgede istihdam yaratma kapasitesinde de ciddi bir gerilemenin yaşandığını ifade etti. 2011-2012 yıllarında özel sektörde faaliyet gösteren özel maden şirketlerinin 5 bin 500 çalışan ile yılda 1 milyon 100 bin ton üretim yaptığına dikkat çeken Demir, şöyle dedi:

\"Özellikle Soma ve Ermenek kazalarının ardından çıkan Torba Yasası’nın getirdiği kriz nedeniyle 1500-2000 kişiye kadar düşen çalışan sayısıyla kömür üretimi 350-400 bin tona kadar düştü. Kömüre alternatif olarak tarım ve hayvancılık konusunda bölgede çalışmalar yapıyoruz. Seracılık ile ilgili Çaycuma İlçesi Bakacakkadı Beldesi’nde 524 dönümlük arazide yatırım programı hazırladık. Hayvancılık alanında da yine OSB mantığıyla hareket edeceğiz. 5-6 bin kapasiteli OSB kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili yer seçim çalışmaları devam ediyor. Gökçebey ve Çaycuma’da alternatif yerler var. Hayvancılıkta da inşallah OSB olacak. Bu çalışmalar 1-2 yıla kadar fiiliyata geçmiş olacak.\"

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