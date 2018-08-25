Zonguldak, Karabük ve Bartın'da 191 maden şehidi yakını kamuda istihdamdan yararlanacak

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, kömür madenlerindeki iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan \'kamuda istihdam\' hakkıyla Zonguldak, Bartın ve Karabük\'te 191 madenci yakınının yararlanacağını söyledi.

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Zonguldak, Karabük ve Bartın\'daki maden şehidi ailelerinin yakınlarıyla yemekte bir araya geldi. Yiğit, maden şehidi ailelerine tanınan kamuda istihdam hakkı hakkında dernek üyelerine bilgi verdi. Yiğit, TBMM Genel Kurulu\'nda görüşülen torba kanun tasarısının 65\'inci maddesine göre, yasayla \'10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkân sağlanmasının amaçlandığını hatırlattı. Yasadan Zonguldak, Bartın ve Karabük\'ten 191 kişinin, ülke genelinde ise 400 kişinin faydalanacağını ifade eden Yiğit, şöyle dedi:

\"Bu haktan faydalanan maden şehitlerinin yakınları için son derece mutluyuz. Faydalanamayan maden şehitlerinin yakınları için ise mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde hak sahiplerinin, valilikte yapılacak komisyon toplantısının ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları gerçekleştirilecek. Ülke genelinde 400 maden şehidi yakını kamu kurum ve kuruluşlarında eylül ayından itibaren istihdam edilmeye başlanacak. Emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bu talep yerine getirilirse sorunumuz çözüme kavuşmuş olacak. Bakanlık nezdinde yaptığımız girişimlerde bu yönde bizlere de sözler verilmişti. Biz sözlerin tutulacağına inanıyoruz. Kimse endişe etmesin, umutsuzluğa kapılmasın.\"



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