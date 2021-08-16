Zonguldak'ın nüfusu hızla azalıyor

150 yılı aşkın madencilik geçmişine sahip Zonguldak’ta kömür üretiminin azalmasına paralel olarak şehir nüfusunun hızla gerilediği belirtildi. Mehmet Erdoğan Elgin’in Bloomberg BusinessWeek’te yayınlanan haberine göre 2010 yılında yaklaşık 620 bin olan Zonguldak nüfusu geçtiğimiz yıl 519 bine kadar düştü. Bunda madenlerde çalışanların sayısında yaşanan düşüşün önemli payı var. 30-40 yıl önce 50 binleri bulan maden işçisi sayısı, bugün 10 binler seviyesine düşmüş durumda. Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde yaklaşık 9 bin çalışan var ve bunların ancak 7 bin-7 bin 500’ü madende kömür çıkarmak için çalışan işçilerden oluşuyor. Özel sektör madenlerinde de çalışan sayısı ise bin 500-2 bin aralığında.

Üniversite öğrencisi sayısında da azalma var

Zonguldak ekonomisini dönüştürmeye yönelik çabalar ise bugüne kadar sonuç vermedi. Şehirdeki üniversitenin beklenen gelişmeyi gösterememesi, bunun işaretlerinder biri. Zonguldak, 1992’de Karaelmas Üniversitesi ismiyle kurulup 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi ismini alan üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Şehrin ekonomisine kurulduğu günden beri katkı sağlayan üniversitenin öğrenci sayısında son yıllarda yaşanan azalma ise dikkat çekiyor. Önceki dönemlerde üniversitenin rektör yardımcılığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bununla ilgili ilginç veriler pay-laşıyor.

Kutoğlu, özellikle fakültelerin öğrenci sayısındaki azalmaya dikkat çekiyor ve üç yıl önce 850 civarında öğrencisi bulunan mühendislik fakültesinde sayının 300’lere kadar gerilediğini belirtiyor. “Gerek çevre kirliliğinin şehirde yarattığı sorunlar gerekse ekonomideki daralma nitelikli insanların da Zonguldak’ı terk etmesine neden oluyor” diyor Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu.