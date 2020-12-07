Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü imamlık yapan arkadaşını memur olarak görevlendirdi; Vali Tutulmaz kararı iptal etti

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Alaplı ilçesine bağlı olan Gümeli Beldesinde imamlık yapan ve arkadaşı olduğu ileri sürülen Ahmet A.'yı, Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde valilik oluru ile memur olarak görevlendirdi. Önceki Vali Erdoğan Bektaş döneminde yapılan görevlendirmeyi yeni Vali Mustafa Tutulmaz iptal etti.

Geçtiğimiz nisan ayında ataması yapılan Ahmet A., 2 bin nüfuslu Gümeli'nin tek imamıydı. Köyde imam kalmayınca, köylüler Belediye Başkanı Ahmet Saydam’dan yardım istedi.

"Atanan imamı Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde bulduk"

Gümeli Beldesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Saydam, kentin 4 mahalleden oluştuğunu belirterek, Kale, Fındıkağlı ile Merkez Mahallesinde 3 kadrolu imam olması gerektiğini vurguladı. Merkez Mahallesinin imamının tayin olduğunu dile getiren Başkan Saydam, “Yaklaşık bir yıl oldu. Biz Merkez Mahallesine imam arıyorduk. Kale mahallesi imamı Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde olduğu tespit edildi. Aranan imam bulundu. Belediye olarak sözlü ve dilekçe yazmamıza rağmen imam gelmek isterse göndeririz denmişti. Oysa imam varmış Ereğli İlçe Spor Müdürlüğü'nde çalışıyormuş. Sporcuysa Spor Bakanlığı kadrosuna geçsin” diyerek tepki gösterdi.

İmam geri gönderildi

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, belde halkının ve belediye başkanının tepkisi üzerine eski Vali Erdoğan Bektaş’ın yaptığı görevlendirmeyi Zonguldak’a 10 Haziran 2020 tarihinde atanan Vali Mustafa Tutulmaz iptal etti. İmam Ahmet A., Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde ki görevine geri gönderildi. Ancak imamın izin alıp camide ki görevine başlamadığı ileri sürüldü.