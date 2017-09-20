T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Zonguldak Ereğli'de 29 mahalle, 57 köy, 2 beldede şap karantinası

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 29 mahalle, 57 köy ve 2 belde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

20 Eylül 2017 21:23

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 29 mahalle, 57 köy ve 2 belde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.
Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi ile Hasankahyalar Köyü\'nde 2 ayrı noktada şap hastalığı tespit etti. Hastalık nedeniyle ilçe merkezinde Kırmacı Mahallesi ile birlikte toplam 29, Hasankahyalar Köyü ile birlikte toplam 57 köy ve Ormanlı ile Kandilli beldeleri koruma bölgesi ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.
Karantinaya alınan bölgelerde hayvan giriş ve çıkışları, alım, satımı, süt ürünlerinin karantina alanı dışına çıkışı, sığır, manda, keçi ve koyunların mera ve otlaklara salınması, ot, saman, tırnak, boynuz, hayvan gübresi, deri ve benzeri ürünlerin çıkarılması, antibiyotik uygulaması yapılan hayvanlar ile hasta hayvanların sütlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi ve söz konusu belde, köy ve mahallelerde her türlü hayvansal ürünlerin toplanması yasaklandı. Öte yandan hastalığın bertaraf edilmesiyle ilgili ilaçlama ve diğer çalışmaların da sürdürüldüğü belirtildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHA ZONGULDAKEreğli Tarım GıdaHayvancılık MüdürlüğüKırmacı MahallesiHasankahyalar KöyüKöyüOrmanlıKandilliKarantinaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24