-ZONGULDAK BELEDİYESİNDE KAVGALI OYLAMA ZONGULDAK (A.A) - 17.03.2011 - İsmail Eşref'in milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesiyle boşalan Zonguldak Belediye Başkanlığı'na CHP adayı Muharrem Akdemir seçildi. Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanı seçiminde, 20 meclis üyesi bulunan CHP'den Muharrem Akdemir, 11 meclis üyesi bulunan AK Parti'den de Metin Demir aday oldu. İlk tur oylamada Akdemir 17, Demir ise 14 oy aldı. İki adayın da belediye başkanı olabilmek için gereken üçte ikilik oy çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle ikinci tura geçilmek üzere oturuma ara verildi. Bu sırada koridorda toplanan bazı CHP'liler, partilerinin 3 meclis üyesinin AK Parti'ye oy vermesini alkışlarla protesto etti. CHP üyesi bir grubun protestoculara tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. Polis ekipleri, müdahale ederek CHP'lileri ayırdı. İkinci tur oylamada Akdemir 20, Demir ise 11 oy aldı. Üçte ikilik çoğunluğa erişememesi üzerine yine ara verildi. Üçüncü oturum öncesinde de CHP'liler arasında arbede çıktı. Olaya karışan kişiler salondan uzaklaştırıldı. Polis, takviye ekiplerle güvenlik önlemlerini artırdı. Salt çoğunluk olan 16 oyun aranacağı üçüncü tur oylama öncesi AK Parti Grubu, meclis başkanlığına önerge vererek yaşanan olaylardan sonra özgür oylama ortamının kalmadığı gerekçesiyle oturumun kapalı yapılmasını istedi. Önergenin meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedilmesi üzerine seçime geçildi. Meclis üyelerinden 19'unun oyunu alan Akdemir, belediye başkanı oldu; Demir ise 12 oyda kaldı. Akdemir, yaptığı teşekkür konuşmasında, belediye başkanlığının çok zor görev olduğunu, gecesini gündüzüne katarak kentin sorunlarını çözmek için çalışacağını söyledi. Bu arada, Devrek ilçesinde de Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesi üzerine yerine yapılan seçimde, AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Semerci ilçenin yeni belediye başkanı oldu.