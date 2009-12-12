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Yaşam

Zonguldak açıklarında kuru yük gemisi battı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Panama bandıralı kuru yük gemisi battı. Gemideki mürettebattan 2 kişi öldü.

12 Aralık 2009 02:00

T24 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Panama bandıralı kuru yük gemisi battı. Gemideki mürettebattan 2 kişi öldü, 12 kişi tahliye edildi, 2 kişi de kayboldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Rusya'dan Çanakkale'ye kömür götüren ''Oganbey'' adlı 136.8 metre uzunluğundaki 5 bin 547 grostonluk kömür yüklü gemi, Ereğli'nin 7 mil açığında battı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve çevreden geçen gemilerin çalışmaları sonucu 12 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Tahliye edilen personeller Hüsnü Kılıç, Zekeriya Aras, Erdal Sümer, Selçuk Öztaş, Ziya Kotan, Cevdet Çelik, Haluk Düşer, Kutsal Anatoli, Star Chenko, Oleksadr Kaplıchenko, Velovick Oleksandra ve Medynshyi Ondeii, Ereğli Devlet Hastanesinde kontrolden geçirilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

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