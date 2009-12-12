Zonguldak açıklarında kuru yük gemisi battı

T24 -

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Rusya'dan Çanakkale'ye kömür götüren ''Oganbey'' adlı 136.8 metre uzunluğundaki 5 bin 547 grostonluk kömür yüklü gemi, Ereğli'nin 7 mil açığında battı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve çevreden geçen gemilerin çalışmaları sonucu 12 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.



Tahliye edilen personeller Hüsnü Kılıç, Zekeriya Aras, Erdal Sümer, Selçuk Öztaş, Ziya Kotan, Cevdet Çelik, Haluk Düşer, Kutsal Anatoli, Star Chenko, Oleksadr Kaplıchenko, Velovick Oleksandra ve Medynshyi Ondeii, Ereğli Devlet Hastanesinde kontrolden geçirilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.