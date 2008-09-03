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Kültür-Sanat

Zonaro gözüyle İstanbul

2. Abdülhamid tarafından "saray ressamı" olarak görevlendirilen Fausto Zonaro'nun hatıratı ile eserleri Türkiye'de ilk kez sergilenecek.

03 Eylül 2008 03:00

1891 yılında İstanbul'a gelen ve 1896 yılında 2. Abdülhamid tarafından "saray ressamı" olarak görevlendirilen Fausto Zonaro'nun hatıratı ile eserleri Türkiye'de ilk kez sergilenecek.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdülhamid'in devrilmesinden sonra eski kadroların tasfiyesi sırasında unvanını kaybeden ve 1909 yılında büyük bir hayal kırıklığıyla ülkesine geri dönen Fausto Zonaro'nun, 1924 yılında kaleme alıp büyük bir özenle, kapağından bölümlerine, içine yerleştirilecek görsel malzemeye kadar basılmaya hazır bir kitap halinde hazırladığı hatıratı, ilk kez Türkiye'de yayımlanacak.
"Abdülhamid'in Hükümdarlığında Yirmi Yıl/Fausto Zonaro'nun Hatıraları ve Eserleri" adlı kitapta, sanatçının İstanbul'a gelişi ve bu ülkede kaldığı yıllar boyunca yaşadıkları ve tarihsel tanıklıkları yer alıyor.

Sergi

Adolphe Thalasso'nun yazdığı, resimlerini Zonaro'nun yaptığı, 1908 yılında Paris'te yayımlanan "Déri Sé;adet ou Stamboul, Porte du Bonheur" adlı kitaptaki eserlerin orijinalleri de "Fausto Zonaro"sergisi ile sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 24 Eylül-1 Kasım 2008 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Salonu'nda açılacak. Yapı Kredi Kültür Merkezi ile İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecek serginin koordinatörlüğünü Erol Makzume ve Veysel Uğurlu yapıyor.

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