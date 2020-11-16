“Zombi şirketlerin kaçışı kalmadı, yakında batmaya başlayacaklar”

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerinde yarattığı tahribat sürerken, bu süreçte borç alan şirketler geri ödemelerde büyük sıkıntılar yaşıyor. Özellikle kredi geri ödemelerinde zorlanırken, yüksek borçluluk oranı ile salgına yakalanan ve bu süreçte ömrünü tüketen şirketlerin önümüzdeki dönemlerde yeni bir iflas dalgası ile piyasadan çekilmesi bekleniyor.

Türkiye'de çoğu şirketin üst düzey yöneticilerinde bile kur riskini hedge etme konusundaki okur yazarlığın çok az olduğunu dile getiren Ernst and Young (EY) Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları bu denklemde şirket iflas ve konkordatolarının her zaman olacağına dikkat çekti.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, “Şirketler Covid-19'a biraz ters ayakta yakalandı. Zaten yüksek bir borçluluk vardı. Bunu öyle ya da böyle yönetmeye çalışıyorlardı. Ama planların üzerindeki kur farkı ile bunun yönetilebilmesi kolay değil” ifadelerini kullanan Canoğulları, Türkiye'nin önündeki tabloya dair de, “Bu sürecin içinde zombi şirketlerin kaçışı kalmadı. Zombiler patlayacak gidecek, patlamalı da ekonominin daha rekabetçi hale gelmesi için işini iyi yapmayanların elenmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu. Canoğulları, bundan sonraki süreçte finans sektörünün sıkıntılarla öne çıkabileceğini dile getirdi.

“Ekonomide kaynaklar belli. Paranın yerinin yurdunun olmadığını biliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda son 10-15 yılda yabancı para borçlanarak yapılan yatırımların geri ödeme döneminde büyük sıkıntı yaşandı ve yaşanıyor” diye konuşan Canoğulları, kamu ve bankaların yeniden yapılandırma için kolları sıvayacağını dile getirdi. Artık Türkiye'de yeni bir yeniden yapılandırma dönemine girildiğini hükümet ve bankaların da doğru şirketleri bulup yaşatmak çabasında olduğunu dile getiren Canoğulları, hikayesi bitmiş kendi kendini feshetmiş ama kağıt üzerinde yaşadığı gösterilen şirketlerin kapatılacağını ve batırılacağını dile getirdi.

Canoğulları, “Bunu bankalar da yapacak kamu da yapacak. Doğal olarak bu bir süreç ama bankaların operasyonel anlamda da kendini iyileştirmesi lazım. Bugün bankaların önünde çok ciddi yapılandırma süreçleri var. Kamu bankaları başta olmak üzere buna ilişkin ciddi bir süreç devam ediyor. Borcun yeniden yapılandırılması, faiz oranları ve ufak bir feragat gibi çalışmalar burada devam ediyor” dedi.