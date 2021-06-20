Zlatko Dalic, Fenerbahçe iddiasına yanıt verdi

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi. Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Dalic, ülkesinin basınına konuyla ilgili açıklama yaptı ve haberleri yalanladı.

Večernji list gazetesine konuşan Dalic, "Bir temas olmadı. Umrumda değil ve bunu düşünmüyorum. Hırvatistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na odaklandım. Bu konuda yorum yapamam, çünkü bilmiyorum" diye konuştu.

Zlatko Dalic'in yönettiği Hırvatistan, EURO 2020'de İngiltere, İskoçya ve Çekya ile D Grubu'nda mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk maçında İngiltere'ye 1-0 kaybeden Hırvatlar, ikinci maçta Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Grupta 1 puan ile 3. sırada yer alan Hırvatistan son maçta Salı günü Türkiye saati ile 22.00'de karşılaşacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Başkan Ali Koç'un önemli isimlerin Türkiye'de çalışmayı kabul etmediği bilgisini verip, "Kimse gelmek istemiyor" dedi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Ali Koç’un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz" diye konuştu.