Zlatan Ibrahimovic'in yeni lakabı: Gollerin Tanrısı

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'e kulübü Los Angeles Galaxy, "Gollerin Tanrısı" lakabını verdi. 500. golünü atan İsveçli yıldız için bir fotoğraf çekimi yapıldı.

Kariyerinde 500. golünü atan Zlatan Ibrahimovic'i kulübü Los Angeles Galaxy onurlandırdı. Bir poster çekimi yapılan İsveçli yıldız için ünlü çizgi roman karakteri Thor’dan bir esinlenme yapıldı.

"Gollerin Tanrısı" adı verilen poster, cumartesi günü oynanacak Vancouver Whitecaps maçında stadyuma gelen ilk 10 bin taraftara dağıtılacak. Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra kariyerinde 500 gole ulaşan üçüncü aktif futbolcu oldu.

Kariyerine Malmö'de başlayan 36 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris-Saint Germain ve Manchester United'da forma giydi.

Zlatan Ibrahimovic'in MLS ekibi Los Angeles Galaxy ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.