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Spor

Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Raiola: Benim için en az 5-6 yıl daha futbol oynayacak

"Çocuklarım büyüyor, daha çok paraya ihtiyacım var"

25 Ekim 2017 15:05

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, "Zlatan en az 5 yıl daha oynayacak. Bugüne kadar ben ona çok para kazandırdım. Artık o bana kazandıracak. Çocuklarım büyüyor. Bana daha çok para lazım" dedi.

Dünyanın en iyi menajerleri arasında gösterilen ve Zlatan Ibrahimovic, Paul PogbaRomelu LukakuGianluigi Donnarumma gibi dünya yıldızlarıyla çalışan Raiola, 14 yıldır menajerliğini yaptığı İsveçli Zlatan için, "Daha en az 5-6 yıl futbol oynaması gerek. Bırakamaz. İzin vermiyorum. Bunca yıl ben onun için çalıştım. Şimdi onun benim için çalışacağı günler geldi" diye konuştu.

NTV Spor'da yer alan habere göre futbol dünyasında menajerlik konusunda zirvedeki üç isimden bir olarak gösterilen Mino Raiola, İsveç'in Expressen Gazetesi'ne röportaj verdi. Raiola, Nisan ayında Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan, diz çapraz bağları koptuğu için 2017 yılında futbola dönmesi mümkün görünmeyen 36 yaşındaki Zlatan İbrahimovic için de konuştu.

Raiola, 14 yıldır menajerliğini yaptığı İsveçli futbolcu için "Daha en az 5-6 yıl futbol oynaması gerek. Bırakamaz. İzin vermiyorum. Bunca yıl ben onun için çalıştım. Şimdi onun benim için çalışacağı günler geldi" dedi.

Zlatan İbrahimovic dışında Paul Pogba, Romelu Lukaku, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Henrykh Mkhitaryan ve Mario Balotelli gibi yıldız futbolcuların da menajeri olan Raiola, "Çocuklarım büyüyor. Daha çok paraya ihtiyacım var. Zaten konuştuk ve anlaştık. Önümüzdeki 5 yıl benim için çalışacak" ifadesini kullandı.

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