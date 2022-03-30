Zlatan Ibrahimovic'ten Ballon d'Or eleştirisi: Bunlar siyasi ödüller

Zlatan Ibrahimovic, her yıl France Football dergisi tarafından Avrupa'nın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülü eleştirdi. Milan'ın İsveçli oyuncusu, "Bunlar siyasi ödüller" dedi.

Kariyerinde bir çok başarıya imza atan AC Milan'ın Boşnak asıllı İsveçli oyuncusu, yaptığı her röportaj ile gündem olmaya devam ediyor. Ekim ayında 40. yaş gününü kutlayan İsveçli oyuncu, Milan'daki performansıyla dikkat çekiyor.

Kulüp kariyerinde 492 gole ulaşan Ibrahimovic, France Football'un 'Bay Mükemmel' aradığını iddia ederek Ballon d'Or ödülüne layık görülmediğini söyledi.

Alman gazetesi BILD'e verdiği röportajda, Ballon d'Or ödülünü eleştiren Ibrahimovic, “Bunlar siyasi ödüller. Onlar, ’Bay Mükemmel' istiyorlar. Konuşur ve düşündüğünüzü söylerseniz, Ballon d'Or'u asla kazanamazsınız. Bu ödülü, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi 'Bay İyi Çocuğa’ vermek kolay. Bu ödüller benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Beni daha iyi ya da daha kötü yapmaz." ifadelerini kullandı.

Alman takımına övgü

Zlatan, Alman futbolunu merak ettiğini söyleyerek, "Bundesliga'yı merak ediyorum. Bayern gibi bir takım var ve harika bir kulüp. Onlara karşı ne zaman oynasanız tesisleri, stadyumu, organizasyonu görebiliyordunuz. Kulübün tarihi oldukça etkileyici" dedi.

Zlatan Ibrahımovic'in kariyeri

Zlatan Ibrahimovic futbol kariyerine 2001-02 sezonunda Hollanda'nın Ajax takımında başladı.

Hollanda liginde oynadığı 3 sezonda İtalyan devlerinin dikkatini çeken Zlatan, sırasıyla Juventus ve Inter takımlarında forma giydi. Inter ile 3 defa Serie A şampiyonluk sevinci yaşadı.

İtalya'da geçirdiği başarılı 5 sezonun ardından Katalan devi Barcelona, 69.5 milyon Euro ödeyerek İsveçli yıldızı rekor bir ücretle kadrosuna kattı. Barcelona ile oynadığı 46 maçta 22 gol ve 11 asist yapan Ibrahimovic, İspanyol ekibiyle UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Fransa'da formasını giydiği Paris Saint-Germain ile dört sezonda 4 defa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Zlatan, Fransız ekibiyle 180 maçta 156 gol attı.

Kariyerinde ilk kez Premier Lig'de oynama şansı yakalayan yıldız oyuncu, Manchester United ile geçirdiği 2 sezonun ardından MLS takımlarından LA Galaxy'e transfer oldu.

40 yaşında Serie A ligine tekrar yolu düşen oyuncu, son 3 sezondur Milan forması giyiyor. Milano ekibiyle 69 maça çıktı ve 36 gol, 9 asist yaptı.

Ayrıca İsveç Milli Takımı formasını giymeye devam eden Ibrahimovic, çıktığı 121 maçta 62 gole ulaşarak ülkesinin en golcü oyuncu unvanına sahip bulunuyor.