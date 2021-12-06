Zlatan Ibrahimovic: Kulüp, içtiğim meyve suyunun parasını aldı

Zlatan Ibrahimovic yeni kitabında Manchester United'da yaşadığı bir anıyı paylaştı. Ibrahimovic kulübün kendisinden 1 sterlinlik meyve suyu parasını maaşından kestiğini söyledi.

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic yeni kitabı Adrenaline'de çarpıcı itiraflara yer veriyor.

Ibrahimovic, PSG'nin patronu Nasser Al Khelaifi'yi arayıp kendisini sportif direktör olarak önerdiğini kitabında dile getirmişti. Bu kez yıldız futbolcu Manchester United ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Manchester United'ı 'dar zihniyetli' bir kulüp olarak nitelendiren Ibrahimovic bir anısını paylaştı ve kulübün kendisine nasıl 1 sterlinlik fatura çıkardığını dile getirdi.

Ibrahimovic: İçtiğim meyve suyunun parasını kestiler

Zlatan, "Herkes Manchester United'ı dünyanın en zengin ve en güçlü kulüplerinden biri olarak biliyor. Dışarıdan bana da öyle geliyordu ama orada kendimi dar bir zihniyetin içinde buldum. Bir maç öncesi takımla birlikte oteldeydik. Susadım ve mini barı açıp bir meyve suyu içtim. Maçtan bir süre sonra eve maaş bordrosu geldi. Genelde incelemem ama merak edip baktım, 1 sterlinlik kesinti gördüm Kulübü arayıp sordum. 'Maaşımdan neden 1 sterlin kestiniz?' dedim. Mini barda içtiğim meyve suyundan dolayı kesildiği söylendi. 1 sterlin. İnanabiliyor musunuz? İtalya'da asla böyle bir şey olmazdı. Bunlar oyuncuların saygısını kazanan ve fark yaratan detaylar" ifadelerini kullandı.