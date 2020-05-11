Zlatan Ibrahimovic iftara katıldı; tercihi Adana kebap ve ayran oldu

Dünya futbolunun ele avuca sığmayan yıldızı Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir Türk restoranında iftara katıldı ve Adana kebap yiyip çay içti.



Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi.



Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı

Stockholm'de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.



İsveçli yıldız futbolcu, yemek tercihini Adana kebap ve ayrandan yana kullanırken yemek sonrası çay içmeyi de ihmal etmedi.

Hammarby'nin hisselerinin yarısını aldı

Zlatan İbrahimovic, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.